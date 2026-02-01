Furto in abitazione | rubati gioielli preziosi e un cappello a cilindro sartoriale

Questa sera, qualcuno ha fatto irruzione in una casa mentre i proprietari erano in centro. I ladri hanno portato via gioielli, preziosi e anche un cappello a cilindro fatto su misura. Hanno agito con calma, senza essere visti, e sono scappati prima che arrivasse la polizia. La famiglia si è scoperta il furto solo quando sono tornati a casa. Ora stanno cercando di capire cosa sia stato preso e se ci siano testimoni.

I soliti ignoti hanno agito indisturbati tra le 18:00 e le 19:30 approfittando dell'assenza del proprietario di casa. In nove anni il secondo colpo nella stessa abitazione Hanno agito con il calar della sera, indisturbati mentre i padroni di casa si trovavano in centro città. Un episodio di furto si è verificato nella serata di ieri, sabato 31 gennaio 2026, tra le 18:00 e le 19:30 all'interno di un'abitazione privata sita all'angolo tra Via Visco e Via Monzambano. Non contenti poi si sono serviti di una scala per riuscire a raggiungere anche l'appartamento posto al secondo piano facente parte della medesima residenza.

