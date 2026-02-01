Negli ultimi giorni, le segnalazioni di furti a Vezzano sono aumentate. I malviventi hanno tentato di entrare in alcune case e locali, ma spesso sono stati fermati dall’allarme. In altri casi, sono riusciti a portare via qualcosa, anche se il bottino è stato modesto. I video di questi episodi finiscono spesso sui social, dove si cerca di identificare i responsabili. La situazione resta sotto controllo, ma i residenti sono preoccupati.

Segnalazioni di furti a Vezzano nelle scorse settimane: da Sarciara verso il capoluogo ci sono stati tentativi di effrazione andati male grazie all’allarme che ha fatto desistere i malviventi e altri andati a segno, anche se il bottino non è stato ingente. Fatto singolare, molti vezzanesi hanno potuto visionare le immagini delle telecamere private perché i video stati condivisi in alcune chat e sui social dagli interessati, stanchi di truffe e furti anche di giorno. Nei casi recenti, i ladri hanno colpito di pomeriggio: si vedono alcuni giovani uomini che, ignari della telecamera, o incuranti, parlano con accento straniero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti in abitazioni e locali. I video finiscono sui social

