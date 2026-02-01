Fuori di Taste 2026 | Firenze esce dalla Fortezza e moltiplica gli assaggi

Firenze si prepara a uscire dalla Fortezza da Basso con un evento che moltiplica gli assaggi. Durante Taste 2026, la città si anima con iniziative parallele: cocktail, cene di territorio, degustazioni esclusive e feste moderne si svolgono in diversi angoli della città, creando un vero e proprio fuori salone che coinvolge tutta Firenze.

Nei giorni di Taste 2026 alla Fortezza da Basso, la città si muove in parallelo con un "fuori salone" diffuso: cocktail table, cene di territorio, degustazioni esclusive e party dal taglio contemporaneo. Ecco il calendario giorno per giorno segnalato da Firenzetoday. Alti Spiriti Letterari e GastronomiciI barman Udhayakumar Sharan e Cordova Shariam preparano un cocktail con i gin PETER IN FLORENCE e PETER IN THE NAVY. In degustazione anche i vini La Querce (Impruneta), stuzzichini dalla cucina e un cubetto di Torta Pistocchi.

Nella giornata del 28 dicembre 2025, a Firenze è stato avvistato un cinghiale nelle vicinanze della Fortezza da Basso, lungo le sponde del Mugnone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

8 febbraio a Firenze, in occasione di Taste: Gioachino Rossini torna in scena al Teatro del SaleMusica, lirica e sapori delle Marche in una cena-spettacolo aperta al pubblico. Teatro del Sale Via dei Macci, 111r ... acquabuona.it

Pitti Taste 2026, tutti gli eventi fuori salone da non perdereDalla cena a premi all’Ora d’Aria dedicata ai migliori oli EVO italiani fino alla degustazione di formaggi nella boutique Cassetti su Ponte Vecchio, dall’evento incentrato sul pomodoro al Companion ... corrieredelvino.it

Fuori di Taste 2026, Farm to Table a Le Lune ristorante nel vivaio, venerdì 6 e sabato 7 febbraio. Con @fattoriatriboli e @mongetto_cooperativa_artigiana il menù dello chef Riccardo Serni e una selezione di vini @pittitaste - facebook.com facebook