Fs potenziati i servizi di Trenitalia e Busitalia verso le località olimpiche

Le Ferrovie dello Stato hanno aumentato i collegamenti per le località che ospiteranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. Trenitalia e Busitalia hanno rafforzato i servizi di trasporto, rendendo più facile raggiungere le zone olimpiche. Le nuove corse e le navette aggiuntive sono già operative, per cercare di alleviare i disagi e facilitare gli spostamenti di atleti, visitatori e spettatori.

Potenziati i servizi di trasporto e di assistenza offerti da Trenitalia e Busitalia per raggiungere le località dove si svolgeranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Sono stati previsti servizi straordinari verso le principali aree interessate dalle competizioni, grazie a un potenziamento dei collegamenti di Alta velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate treno+bus. Frecciarossa, nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo, raggiungerà Malpensa Aeroporto con collegamenti diretti da Milano a VeneziaUdine. Il treno con partenza da Malpensa Aeroporto T2 alle 11:37 arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 15.

