Due valanghe sono cadute nel Friuli, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Le squadre di soccorso hanno estratto un ferito dalla neve, ma potrebbero esserci altre persone sepolte sotto la neve. Le operazioni sono ancora in corso e si stanno cercando eventuali altre vittime.

Intorno alle 14.30 sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. I soccorsi hanno estratto una persona ferita, ancora non è chiaro da quale delle due valanghe. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: riporta vari traumi ma è cosciente. I soccorritori stanno operando in condizioni difficili e in luoghi - come quello della zona di Casera Razzo, sul monte Tiarfin - che non sono coperti da rete telefonica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Friuli: cadute due valanghe. Estratto un ferito dalla neve. Ci sarebbero altre persone sepolte

Approfondimenti su Friuli Valanghe

Due valanghe sono cadute nel Friuli oggi pomeriggio, a Sella Nevea e a Casera Razzo.

Due valanghe sono scese nel pomeriggio di oggi nelle montagne dell’Alto Friuli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Friuli Valanghe

Argomenti discussi: Friuli: cadute due valanghe. Ci sarebbero persone sepolte; Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolte; Neve fresca e vento, pericolo valanghe critico: da tempo non si vedeva una mappa così 'infuocata'. Escursioni in quota sconsigliate su tutto il territorio regionale; Sicurezza shock, a Termini schierati due blindati d’assalto dell’esercito.

Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolteDue slavine, quasi in contemporanea, sui monti del Friuli Venezia Giulia. Sul posto elicotteri, Sores, Gdf e Vigili fuoco ... rainews.it

Friuli, cadute due valanghe: ci sarebbero persone sepolte. Attivati gli elicotteriSAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilmessaggero.it

Intorno alle 14,30 di domenica 1 febbraio sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo - facebook.com facebook

#Valanga Il Pronto Soccorso Alpino e Speleologico del #Friuli-Venezia Giulia è impegnato dalle 14:30 di oggi in due diverse operazioni a causa di due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero persone rimaste sepol x.com