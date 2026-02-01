Friuli | cadute due valanghe Estratto un ferito dalla neve Ci sarebbero altre persone sepolte

Due valanghe sono cadute nel Friuli, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Le squadre di soccorso hanno estratto un ferito dalla neve, ma potrebbero esserci altre persone sepolte sotto la neve. Le operazioni sono ancora in corso e si stanno cercando eventuali altre vittime.

Intorno alle 14.30 sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. I soccorsi hanno estratto una persona ferita, ancora non è chiaro da quale delle due valanghe. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: riporta vari traumi ma è cosciente. I soccorritori stanno operando in condizioni difficili e in luoghi - come quello della zona di Casera Razzo, sul monte Tiarfin - che non sono coperti da rete telefonica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

