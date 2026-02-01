Friuli | cadute due valanghe Ci sarebbero persone sepolte

Due valanghe sono cadute nel Friuli oggi pomeriggio, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Le operazioni di soccorso sono scattate subito, con il Soccorso Alpino che sta cercando di trovare eventuali persone sepolte. Le valanghe si sono verificate intorno alle 14.30, e al momento non si conosce ancora il numero di persone coinvolte. La zona è stata subito messa sotto stretta sorveglianza, e le squadre cercano di intervenire il prima possibile.

Intorno alle 14.30 sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. La Sores ha attivato i due elicotteri dell’elisoccorso regionale, l’elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso. Si svolgono nonostante le difficili condizioni ambientali, con notevoli accumuli nevosi e il rischio di nuovi distacchi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Friuli: cadute due valanghe. Ci sarebbero persone sepolte Approfondimenti su Friuli Venezia Giulia Friuli, cadute due valanghe: ci sarebbero persone sepolte. Attivati gli elicotteri Due valanghe sono scese nel pomeriggio di oggi nelle montagne dell’Alto Friuli. Cadute due valanghe in Friuli, soccorsi in corso: «Persone sepolte sotto la neve» Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio a Sella Nevea, in Friuli Venezia Giulia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Friuli Venezia Giulia Argomenti discussi: Friuli: cadute due valanghe. Ci sarebbero persone sepolte; Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolte; Neve fresca e vento, pericolo valanghe critico: da tempo non si vedeva una mappa così 'infuocata'. Escursioni in quota sconsigliate su tutto il territorio regionale; Il giallo di Veltroni in stile Poirot. Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolteDue slavine, quasi in contemporanea, sui monti del Friuli Venezia Giulia. Sul posto elicotteri, Sores, Gdf e Vigili fuoco ... rainews.it Friuli, cadute due valanghe: ci sarebbero persone sepolte. Attivati gli elicotteriSAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilmessaggero.it #Valanga Il Pronto Soccorso Alpino e Speleologico del #Friuli-Venezia Giulia è impegnato dalle 14:30 di oggi in due diverse operazioni a causa di due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero persone rimaste sepol x.com 1 , 9:45, Inaugurazione del gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Cividale del Friuli e cerimonia di intitolazione al - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.