Friuli | cadute due valanghe Ci sarebbero persone sepolte

Da ilsole24ore.com 1 feb 2026

Due valanghe sono cadute nel Friuli oggi pomeriggio, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Le operazioni di soccorso sono scattate subito, con il Soccorso Alpino che sta cercando di trovare eventuali persone sepolte. Le valanghe si sono verificate intorno alle 14.30, e al momento non si conosce ancora il numero di persone coinvolte. La zona è stata subito messa sotto stretta sorveglianza, e le squadre cercano di intervenire il prima possibile.

Intorno alle 14.30 sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. La Sores ha attivato i due elicotteri dell’elisoccorso regionale, l’elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso. Si svolgono nonostante le difficili condizioni ambientali, con notevoli accumuli nevosi e il rischio di nuovi distacchi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

