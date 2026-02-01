Fratelli Demolitori | Recensione dell’action movie Prime Video con Momoa e Bautista

Su Prime Video è arrivato Fratelli Demolitori, il nuovo action movie con Dave Bautista e Jason Momoa. Il film porta sullo schermo scene di battaglia intense e combattimenti mozzafiato. Bautista e Momoa si sfidano in un ritmo serrato, mentre la trama si svolge tra inseguimenti e colpi di scena. In poche parole, è un film che tiene incollati fino alla fine.

Fratelli Demolitori, il nuovo ed avvincente action movie con Dave Bautista e Jason Momoa, è stato da poco distribuito su Prime Video. Questa è la nostra recensione. James (Dave Bautista) e Jonny Hale (Jason Momoa) sono due fratellastri, figli dello stesso padre, che non si parlano da anni. Il presunto omicidio del genitore, Walter, li costringerà a riavvicinarsi, riportando Jonny alle Hawaii e dando origine a situazioni al limite della sopravvivenza. La ricerca dell'assassino li porterà ad affrontare il doloroso passato che li ha separati. Il commento di The Wrecking Crew (Fratelli Demolitori) Cosa accade se allo stesso tavolo si siedono Aquaman, Boba Fett e Drax il Distruttore? Semplice: si accende una miccia corta che rischia di far saltare in aria le Hawaii in poco più di due ore.

