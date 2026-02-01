Frase choc in consiglio comunale | Diritto di voto alle donne? Un attacco all’unità familiare È po

Una frase shock ha scatenato il caos nel consiglio comunale di Formigine. Durante la seduta, il consigliere Costantino Righi Riva ha detto che il diritto di voto alle donne è un “attacco all’unità familiare”. La dichiarazione ha suscitato dure reazioni e proteste tra i presenti, mentre molti si sono dissociati dall’affermazione. La polemica continua a dividere l’opinione pubblica e mette in discussione il rispetto per i principi democratici.

Un'esplosione di indignazione ha scosso l'Emilia-Romagna dopo che un consigliere comunale di Formigine, Costantino Righi Riva, ha affermato in seduta pubblica che il diritto di voto delle donne rappresenta un "attacco all'unità familiare". L'episodio è avvenuto il 29 gennaio 2026 durante un consiglio comunale dedicato alla commemorazione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente e del primo voto femminile, avvenuto il 2 giugno 1946. Righi Riva, ex candidato sindaco del centrodestra nella cittadina modenese, ha espresso la sua posizione in risposta a una mozione che celebrava quel momento storico fondamentale per la democrazia italiana.

