Franco Bevilacqua | A Torino violenza inaccettabile serve legge contro manifestanti con volto coperto

A Torino, durante una manifestazione contro la chiusura di un centro sociale, sono scoppiati nuovi scontri. Alcuni manifestanti hanno coperto il volto e si sono scagliati contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Franco Bevilacqua non ha nascosto la sua rabbia: “Violenza inaccettabile, serve una legge che colpisca chi si presenta con il volto coperto”. La polizia ora indaga sugli autori dei danni e si prepara a intensificare i controlli per evitare che episodi simili si ripetano

"Guardando il servizio sulla manifestazione organizzata a Torino contro la chiusura di un centro sociale, non ho potuto fare a meno di riflettere sulla gravità dei fatti". Così l'ex senatore Franco Bevilacqua, del Movimento Indipendenza, ha commentato gli scontri avvenuti durante il corteo, che hanno visto un gruppo di giovani aggredire un poliziotto con spranghe e martelli, senza risparmiare la vittima anche quando era a terra e priva di casco. Bevilacqua ha invitato a immaginare la situazione invertita: "Pensate un po' se a terra ci fosse stato un manifestante e a picchiare fossero stati i poliziotti: si sarebbe scatenata la libera informazione, i social e i commentatori avrebbero chiesto le dimissioni del presidente del Consiglio, del Ministro dell'Interno e del capo della polizia".

