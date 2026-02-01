Francesca e Martin Scorsese sono diventati protagonisti di TikTok con un video divertente. La figlia scherza sul rapporto con il padre, chiedendogli se alcune sue caratteristiche siano

Francesca è la più giovane delle tre figlie di Martin Scorsese e l'unica avuta con la quinta e attuale moglie, Helen Morris, che combatte contro il Parkinson da più di 30 anni. Francesca ha scelto di seguire le orme del padre nel cinema: ha diretto tre cortometraggi, lavorato come direttrice creativa ed anche un'attrice, nota soprattutto per il suo lavoro nella serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are. Riguardo al suo status di nepo baby, non si pone troppi problemi, come ha dichiarato in un'intervista al magazine Nylon, cerca semplicemente di «essere la migliore nepo baby possibile» aggiungendo che «l'unica cosa che posso fare è cercare di rimanere umile, con i piedi per terra e viziare a morte i miei amici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca e Martin Scorsese star di TikTok, il nuovo video divertente in cui padre figlia scherzano sulle red flag

