Francesca Bridgerton torna al centro dell’attenzione, questa volta per un argomento diverso dalla serie. La protagonista della serie Netflix si impegna in una ricerca personale, questa volta legata alla scoperta del piacere e del “culmine”. La quarta stagione, infatti, promette di esplorare anche temi più intimi e meno raccontati, come la vera natura dell’orgasmo e come funziona nel corpo femminile. I fan attendono con curiosità e aspettativa, pronti a scoprire nuovi dettagli sulla vita di Francesca e sul suo percorso di felicità.

I fan della serie Netflix sanno bene che la quarta stagione metterà al centro la ricerca della felicità di Francesca Bridgerton. Al di là dei corsetti e dei balli a corte, la giovane protagonista si trova spesso a interrogarsi su quel misterioso “culmine” di cui tutti sembrano sussurrare, ma che nessuno spiega chiaramente e che lei non riesce a raggiungere con suo marito, John Stirling, Conte di Kilmartin (forse andrà meglio con la di lui cugina Michaela, ma questa è un’altra storia e un’altra stagione). Se nella finzione storica l’argomento è avvolto dal mistero, nella realtà si tratta di una funzione fisiologica straordinaria che riguarda il benessere del nostro organismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dopo quasi due anni di attesa, Bridgerton torna su Netflix con la quarta stagione.

Il Board of Peace, recentemente firmato da Donald Trump al Forum di Davos, rappresenta un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace.

