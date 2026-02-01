Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, risponde alle critiche del ministro Musumeci sulla recente frana che ha colpito il paese. Conti difende il suo operato e dice di avere la coscienza a posto, respingendo le accuse di sottovalutazione del rischio. La polemica tra i due continua, mentre la comunità aspetta ancora risposte chiare sulla sicurezza e sulle misure di prevenzione.

Sulla frana di Niscemi si innesca una nuova polemica politica: il sindaco Massimiliano Conti ha replicato alle esternazioni del ministro della Protezione civile Nello Musumeci, il quale ha parlato di una sottovalutazione del rischio frana. Negli anni in cui Musumeci governava la Sicilia, ha puntualizzato il primo cittadino, venne redatto un aggiornamento del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) alla cui stesura il Comune avrebbe partecipato attivamente. Musumeci aveva invece sostenuto che il Comune di Niscemi non avrebbe mai “sollevato il problema dell’abitato”. Sindaco di Niscemi contro ministro Musumeci Cosa aveva detto Musumeci su Niscemi Da Niscemi un miliardo all'economia nazionale Sindaco di Niscemi contro ministro Musumeci “Noi abbiamo contribuito ad aggiornare il PAI che era stato pubblicato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frana a Niscemi, il sindaco Massimiliano Conti risponde al ministro Nello Musumeci: "Ho la coscienza a posto"

Approfondimenti su Niscemi Frana

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, replica alle parole del ministro Musumeci, definendo la città “parte lesa”.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, si sfoga sui ritardi dei fondi arrivati solo a dicembre 2025, anche se la frana si muove da anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana Niscemi: continua l’impegno del Servizio nazionale; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Niscemi, Ciciliano: Frana ancora attiva e sta scendendo verso Gela, situazione complessa; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana.

Frana a Niscemi, lunedì riaprono le scuole. Spaventa l'allerta meteoEffettuato il trasloco di 17 aule in altri plessi: si riparte domani, 2 febbraio. Nei prossimi giorni previste ancora precipitazioni. Continua, intanto, l'inchiesta della Procura: già nel 1997 era ... tg24.sky.it

Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossaLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, indagano i pm: acquisiti gli atti sul dissesto. Spunta l'ipotesi new town ... tg24.sky.it

Il sindaco Massimiliano Conti ha voluto soprattutto completare il piano di riapertura delle scuole, con le lezioni che riprenderanno domani, dopo più di una settimana di fermo forzato - facebook.com facebook

Il sindaco Massimiliano Conti ha voluto soprattutto completare il piano di riapertura delle scuole, con le lezioni che riprenderanno domani, dopo più di una settimana di fermo forzato x.com