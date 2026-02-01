Fra furti e nuova paura | Servono risposte

La sicurezza torna a essere al centro del dibattito politico, soprattutto dopo l’intervento di Confcommercio. A Ponsacco, nella zona della casa di riposo in via Marconi, i residenti sono preoccupati. Negli ultimi due mesi, due attività sono state rapinate tre volte. La paura cresce e la domanda di risposte chiare si fa più forte.

Il tema sicurezza resta al centro del dibattito politico. Specie dopo l’intervento di Confcommercio. Del resto, come emerso, solo in via Marconi a Ponsacco, nella zona della casa di riposo, negli ultimi due mesi due attività sono state colpite tre volte. Una volta una parrucchiera e due volte l’Estetica Noa di Elisa Malacarne che anche due notti fa alle 4 ha dovuto rispondere alla chiamata dei vigili giurati e andare a mettere in sicurezza il suo negozio perché i malviventi avevano sfondato la vetrina. Più che di furti si tratta di danneggiamenti. Sul quadro che l’organizzazione di categoria ha fatto eemrgere, prende la parola il Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sicurezza urbana al centro del dibattito con Picone, che presenta proposte concrete per contrastare furti e droga.

A oltre due anni dall'alluvione di novembre 2023, permane la difficoltà nell'erogazione dei contributi regionali destinati ai ristori.

