Ieri sera, durante la Royal Rumble 2026, un uomo mascherato ha attaccato Bron Breakker. L'aggressione ha sorpreso il pubblico e ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Ora si cerca di capire chi si nasconde dietro la maschera, anche grazie a un dettaglio che potrebbe rivelare l’identità dell’aggressore.

Ieri sera durante la Royal Rumble 2026 vi abbiamo raccontato dell’aggressione di un soggetto mascherato a Bron Breakker. L’uomo misterioso, abbigliato come Austin Theory quando interveniva a favore della Vision prima di svelare la sua identità al mondo, ha messo fuori gioco Breakker prima del suo ingresso sul ring della Rumble, rendendolo facile vittima di Oba Femi che lo ha eliminato subito. A poche ore dallo show emergono i primi dettagli su chi potrebbe essere stato a compiere questo attacco a sorpresa. Alcuni fan sui social, infatti, hanno messo in evidenza come dai fori sul passamontagna indossato dall’uomo ai intravedano i lineamenti dell’assalitore, del tutto simili a quelli di Logan Paul. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Un dettaglio rivela l’identità dell’assalitore di Bron Breakker?

Dopo la sconfitta contro CM Punk per il titolo dei pesi massimi, Bron Breakker si è mostrato visibilmente arrabbiato durante l’ultima puntata di RAW.

Da quando è approdato in NXT, Bron Breakker ha attirato l’attenzione come potenziale protagonista del futuro WWE.

