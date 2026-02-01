Forza Italia nuova sede | Sostegno a Bellotti

Ieri sera a Comacchio si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, con il sostegno a Bellotti. La serata è passata tra sorrisi e strette di mano, mentre i rappresentanti del partito hanno ribadito l’impegno per la campagna elettorale e la definizione della lista. Nei giorni precedenti, Luciano Tancini, Pietro Vignali e Antonio Platis avevano incontrato Fabrizio Toselli per mettere a punto gli ultimi dettagli della strategia politica.

Inaugurazione della sede elettorale di Forza Italia a Comacchio ieri sera. In precedenza, giovedì il responsabile provinciale Luciano Tancini, unitamente a Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione, e Antonio Platis, vicesegretario regionale di Forza Italia, ha incontrato Fabrizio Toselli presso la sede del gruppo consiliare di FI in Regione, per chiarire in modo definitivo la gestione della campagna elettorale a Comacchio e la composizione della lista di Forza Italia. "Nel corso dell'incontro – spiega Tancini – è stato ufficialmente comunicato che Emanuele Mari, eletto segretario di Forza Italia nel congresso di marzo 2025, aveva già rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario nel novembre scorso, mantenendo esclusivamente l'incarico di assessore del Comune di Comacchio fino alla conclusione dell'attuale mandato amministrativo.

