Formazioni ufficiali Cremonese Inter | le scelte di Nicola e Chivu

Alle 18 si sfidano Cremonese e Inter, con le formazioni ufficiali già annunciate. Nicola e Chivu hanno scelto i loro uomini, senza sorprese, e ora l’attesa si concentra sui primi minuti di gioco. La partita si presenta aperta, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Cremonese Inter: di seguito le scelte di Davide Nicola e Cristian Chivu per la sfida in programma alle 18. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cremonese Inter, sfida valida per la 23^ giornata di Serie A in programma alle 18: CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 55 Folino; 3 Pezzella, 29 Maleh, 33 Grassi, 7 Zerbin, 23 Ceccherini; 90 Bonazzoli, 10 Vardy. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 9 Djuric, 11 Johnsen, 15 Bianchetti, 22 Floriani, 30 Faye. Allenatore: Davide Nicola. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

