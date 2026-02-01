Formazioni confermate per la sfida ad Anfield
Questa sera il Newcastle scende in campo ad Anfield per cercare di interrompere una lunga serie di sconfitte contro il Liverpool. Le formazioni sono state confermate e i giocatori sono pronti a scendere in campo. I tifosi sperano in una svolta, mentre i due team si preparano a regalare una partita intensa.
2026-01-31 20:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Newcastle sta cercando di porre fine alla siccità di Anfield. Il Liverpool affronterà il Newcastle United ad Anfield con entrambe le squadre che hanno ottenuto prestazioni impressionanti in Champions League a metà settimana. I Reds hanno allentato un po’ la pressione su Arne Slot con un’enfatica vittoria per 6-0 sul Qarabag, mentre il Newcastle ha prodotto una prestazione superba nel pareggio per 1-1 contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain al Parc des Princes.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Anfield Newcastle
Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Serata divertente ad Anfield?
Analisi e dettagli sulla partita Liverpool-Leeds, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle 18:30.
Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Serata divertente ad Anfield?
Analisi e aggiornamenti sulla sfida Liverpool-Leeds del 1° gennaio 2026 alle 18:30, con formazioni ufficiali, quote e pronostici.
Brazil’s Possible Lineup vs Chile | Will Ancelotti’s Tactics Work #brazilfootball
Ultime notizie su Anfield Newcastle
Argomenti discussi: Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Sarri lancia subito Maldini, De Rossi conferma Colombo; Juve-Napoli, le ufficiali: confermato David. Gioca Meret, Giovane in panchina; Atalanta-Parma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming). La classifica di Serie A; Vanoli recupera Piccoli dal 1?, Conte conferma il tridente: le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina.
PROBABILE FORMAZIONE Catanzaro-Sampdoria, Foti e Gregucci lanciano Mattia Viti, davanti c’è Coda? Tutte le scelteLa probabile formazione blucerchiata per Catanzaro e Sampdoria, Foti e Gregucci lanciano Mattia Viti, davanti conferma per Coda ... clubdoria46.it
Cagliari-Verona: le probabili formazioni e dove vederla in tvLa gara tra Cagliari e Verona è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. E per chi non è riuscito a strappare un biglietto per vederla dal vivo, la soluzione sarà vederla in tv ... fantacalcio.it
Kean out, Piccoli in: le formazioni ufficiali di #NapoliFiorentina - facebook.com facebook
#RomaMilan LE FORMAZIONI UFFICIALI #Gasperini conferma #Soulè con #Dybala e #Malen DAJE ROMA DAJE x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.