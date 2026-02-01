Fontana ha chiesto subito al governo di fornire dettagli sugli scontri avvenuti a Torino. Il presidente della Camera ha deciso di intervenire dopo quanto accaduto, chiedendo chiarimenti ufficiali. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto successo.

ROMA – “Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, si è immediatamente attivato per chiedere al Governo una informativa sui fatti di Torino”. È quanto viene fatto sapere da Montecitorio. A sollecitare un intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sono stati oggi i capigruppo di Fratelli d’Italia di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, indicando in martedì 3 febbraio la data possibile. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fontana si attiva per chiedere al governo un’informativa su scontri Torino

Approfondimenti su Lorenzo Fontana

La violenta guerriglia in pieno centro a Torino ha lasciato oltre 100 persone ferite tra cittadini, agenti e manifestanti.

Il confronto di oggi è stato essenziale per approfondire le implicazioni della possibile cessione dell'intero gruppo Gedi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lorenzo Fontana

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Fontana si attiva per chiedere al governo un'informativa su scontri Torino; Fontana di Trevi: dal 2 febbraio si visita a pagamento; Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento.

Fontana si attiva per chiedere al governo un'informativa su scontri Torino(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è immediatamente attivato per chiedere al Governo una informativa sui fatti di Torino. È quanto viene fatto sapere da Montecit ... msn.com

Fontana di Trevi, da lunedì si paga: per vederla da vicino servono 2 euro, romani gratisAl via il progetto del Campidoglio che dovrebbe portare incassi per 6,5 milioni con cui manutenere il monumento. I percorsi provvisori, le regole e le sanzioni ... roma.corriere.it

Sono partiti i lavori per attivare la fontana di Via San Brunone: l’acqua scorrerà per uso pubblico e sarà collegata direttamente alle sorgive di Loc. “Lu Bellu”. La fontana venne inaugurata dopo 3 anni di amministrazione Tassone (con tanto di taglio del nastro) - facebook.com facebook