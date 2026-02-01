Fontana si attiva per chiedere al governo un’informativa su scontri Torino
Fontana ha chiesto subito al governo di fornire dettagli sugli scontri avvenuti a Torino. Il presidente della Camera ha deciso di intervenire dopo quanto accaduto, chiedendo chiarimenti ufficiali. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto successo.
ROMA – “Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, si è immediatamente attivato per chiedere al Governo una informativa sui fatti di Torino”. È quanto viene fatto sapere da Montecitorio. A sollecitare un intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sono stati oggi i capigruppo di Fratelli d’Italia di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, indicando in martedì 3 febbraio la data possibile. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Scontri a Torino: oltre 100 feriti, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto. Fontana chiede un'informativa al Governo
La violenta guerriglia in pieno centro a Torino ha lasciato oltre 100 persone ferite tra cittadini, agenti e manifestanti.
Editoria: Rossomando, 'su Gedi interrogazione e richiesta informativa urgente del governo'
Il confronto di oggi è stato essenziale per approfondire le implicazioni della possibile cessione dell'intero gruppo Gedi.
