Follia Schlein | per lei il problema sono le strumentalizzazioni non la violenza contro i poliziotti

Schlein ha reagito alle violenze contro i poliziotti dicendo che il vero problema sono le strumentalizzazioni, non la violenza stessa. La sua dichiarazione ha fatto discutere, perché in passato anche altri leader di sinistra hanno cercato di distogliere l’attenzione da atti di violenza. La questione resta calda: mentre alcuni condannano duramente, altri cercano di minimizzare o spostare il discorso. La tensione tra le parti continua a salire, e il rischio che si perda di vista il problema reale è sempre dietro l’angolo.

C'è un riflesso che ormai si ripete con una regolarità quasi automatica: davanti alla violenza contro i poliziotti, una parte della sinistra riesce sempre a spostare il baricentro del discorso. Non sull'aggressione, non sulla sua gravità democratica, non sulla responsabilità politica di chi trasforma una piazza in un campo di battaglia. Ma sulla strumentalizzazione. Come se il vero rischio non fossero i martelli, le spranghe, i volti coperti, ma le frasi pronunciate il giorno dopo. Le parole di Elly Schlein sugli scontri di Torino legati ad Askatasuna si collocano esattamente in questo schema. "Non si strumentalizzi", "le istituzioni devono unire", "le forze dell'ordine non sono una questione di parte".

