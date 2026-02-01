Fiuggi è scontro totale tra Pd e Sindaco sugli investimenti del gruppo di Del Vecchio

A Fiuggi, il confronto tra il Pd e il sindaco si fa sempre più acceso. Dopo l’incontro tra i rappresentanti del partito e il consiglio comunale, le tensioni sulle decisioni riguardanti gli investimenti del gruppo di Del Vecchio continuano a salire. La discussione si fa dura, e non si vede ancora una soluzione chiara.

Per i democratici: "dopo un anno manca ancora un progetto preciso". Baccarini: «Partito contro la città» Non si placano le polemiche a Fiuggi dopo le ultime ore dove si sono susseguiti un incontro tra i rappresentanti del Pd ed il consiglio comunale molto acceso che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. Il confronto politico si è spostato anche nella sala consiliare alla Sala Bomboniera del Teatro Comunale, dove il Partito Democratico locale si era riunito in assemblea in vista del congresso provinciale. Al centro del dibattito, però, non c'erano solo le dinamiche interne al partito, ma una dura critica alla gestione degli asset idrici e termali da parte di Leonardo Maria Del Vecchio.

