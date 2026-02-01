Firmata l’ordinanza anti traffico Stop alle auto in centro ore 17-19

L’amministrazione ha firmato l’ordinanza che vieta il traffico in centro tra le 17 e le 19. Da oggi, in via Vittorio Veneto, la strada principale appena riqualificata, le auto non potranno più circolare in quelle due ore. L’obiettivo è alleggerire il traffico e migliorare la qualità dell’aria, anche se si tratta di una misura sperimentale. La decisione entrerà in vigore a breve, con una prima prova sul campo.

L'ordinanza pubblicata l'altra sera, la data arriverà a breve, pronto il primo giro di vite, pure "sperimentale", in via Vittorio Veneto, l'asse centrale della città fresco di riqualificazione: scatta lo stop alle auto dalle 17 alle 19. Chiusura pomeridiana al traffico anche per via Verdi, dall'intersezione con piazza Garibaldi all'incrocio con via San Dionigi; e per la stessa via San Dionigi, dall'incrocio con via Verdi all'innesto con via Veneto. Due ore di stop, per tutti. Dal divieto di transito sono esclusi i soli cittadini cassanesi residenti nelle vie e piazze del centro citate, i commercianti delle medesime vie e piazze, i veicoli per carico e scarico merci e quelli con pass invalidità oltre a quelli "espressamente autorizzati dalla Polizia locale", "valutata la fondatezza delle richieste".

