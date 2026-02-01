firenze torna il viaggio teatrale alla scoperta dei segreti della pergola

Firenze torna ad animarsi con il tradizionale viaggio teatrale alla scoperta della Pergola. La rassegna, che torna dopo una pausa, porta il pubblico tra le quinte, i segreti e le storie di uno dei teatri più storici della città. Gli appuntamenti, che si svolgono nel cuore di Firenze, attirano appassionati e curiosi pronti a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Torna il viaggio teatrale per antonomasia alla scoperta del teatro della Pergola. Un appuntamento molto atteso, che vanta oltre 400 repliche e che la Compagnia delle Seggiole porta in scena per il ventesimo anno consecutivo. La magia del teatro abita non solo sul palcoscenico, ma anche nei suoi spazi più segreti e inaccessibili. ‘ In sua movenza è fermo ’ della Compagnia delle Seggiole propone un viaggio nei 350 anni di storia della Pergola, raccogliendo l’eco di tante voci, di attori famosi e oscuri facchini, di inventori, registi, impresari, divine, cantanti, macchinisti, inservienti, mezzani, comparse, nobili, mantenute, borghesi, critici, spettatori molesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa sera a Firenze, l'Associazione Amici della Musica apre la stagione con due concerti.

