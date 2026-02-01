Firenze Profuma | Silvia Fugi vince il pemio letterario internazionale

Questa mattina a Firenze si è chiusa la prima edizione del Premio letterario internazionale “Firenze…profuma”. La scrittrice Silvia Fugi ha conquistato il premio con il suo romanzo, ricevendo il riconoscimento durante una cerimonia semplice ma emozionante, alla presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni e molti appassionati di letteratura. La manifestazione, organizzata dall’Associazione “I profumi di Boboli” in collaborazione con la Libreria Gioberti, mira a mettere in luce la creatività e la passione per la scrittura nella città.

Firenze, 1 febbraio 2026 - Si è conclusa la prima edizione del Premio letterario Internazionale, dal tema " Firenze.profuma", promosso dall'Associazione "I profumi di Boboli", in collaborazione con la Libreria Gioberti e con il patrocinio del Comune di Firenze. Il premio letterario internazionale ha voluto offrire l'opportunità di ricerca e realizzazione di elaborati letterari in grado di immergersi nella tradizione e nell'innovazione di un'arte, quella legata all'universo olfattivo, che trova in Firenze, città simbolo di cultura e creatività, la sua espressione più alta. Lo scopo è stato quello di raccontare e condividere un percorso di testimonianza la cui origine, nel XV secolo, appartiene alla città.

