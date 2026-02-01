Firenze il museo Galileo lancia il ‘premio Barnaba Un museo una storia’

Il Museo Galileo di Firenze riapre le iscrizioni al Premio Barnaba, un concorso letterario dedicato a racconti e testimonianze legate al mondo dei musei. Dopo due edizioni di successo, il museo invita scrittori e appassionati a condividere storie inedite che mettano in luce esperienze personali, incontri e scoperte avvenute tra le sue sale. L’obiettivo è far emergere ricordi, curiosità e passioni legate a questo luogo, trasformando le esperienze di visita in patrimonio condiviso. La scadenza per partecipare è vicina, e il museo

Firenze, 1 febbraio 2026 - Racconti inediti e sorprendenti, testimonianze inattese e originali di esperienze personali vissute in un museo, luogo di opere d’arte, strumenti di scienza o oggetti di varia natura, ma anche di incontro tra persone e idee, scoperte e passioni, tra ricordi, curiosità e fantasie, capaci di diventare patrimonio di tutti: questi sono stati i protagonisti delle prime due edizioni del Premio Barnaba, il concorso letterario ideato dal Museo Galileo, che torna dopo il successo degli anni passati. È già possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla terza edizione: i lavori – opere inedite in lingua italiana, di massimo 30. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il museo Galileo lancia il ‘premio Barnaba. Un museo, una storia’ Approfondimenti su Museo Galileo Firenze, al Museo Galileo un viaggio nella storia della scienza Il Museo del Territorio lancia una piattaforma digitale per andare alla scoperta della storia di Riccione Il Museo del Territorio di Riccione presenta una nuova piattaforma digitale immersiva, offrendo a cittadini e turisti un viaggio interattivo tra le radici della città. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Museo Galileo Argomenti discussi: Giovani, musei e lavoro: 47 opportunità concrete in Toscana; I musei cercano giovani: 47 opportunità di lavoro per under 30 in Toscana. Museo Galileo: cento anni di scienza. Edizioni pregiate, foto e strumentiIn esposizione fino al 19 ottobre i pezzi rari provenienti dalle collezioni come l’automa La mano che scrive. Fondazione CR Firenze regala tre aperture serali ai residenti nelle province di Firenze, ... lanazione.it Misurare il bello: a Firenze un progetto di neuroestetica raccoglie le emozioni di chi ammira l'arteCosa succede quando ammiriamo un'opera d'arte? La neuroestetica indaga i segnali del corpo durante la contemplazione artistica. I ricercatori dell'università di Firenze avviano una grande raccolta dat ... rainews.it BEATO ANGELICO (1395 - 1455) "Compianto sul Cristo morto" - 1436 Firenze - Museo Nazionale San Marco - facebook.com facebook

