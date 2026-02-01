Firenze controlli nei locali | chiuso il Jazz Club Il doppio dei clienti e lavoratori a nero

Le forze dell’ordine sono entrate in azione a Firenze per controllare i locali notturni. Durante i controlli, hanno chiuso il Jazz Club, uno dei punti più frequentati della movida. Sono stati scoperti il doppio dei clienti consentiti e diversi lavoratori in nero. La polizia ha deciso di intervenire dopo l’incidente di Crans Montana, per verificare che le regole di sicurezza vengano rispettate. La situazione ha portato a un aumento delle verifiche in tutta la città.

FIRENZE – Nuovi controlli delle forze dell'ordine a Firenze nei locali della movida, sulla scia della strage Crans Montana, per verificare gli standard di sicurezza. Nella notte fra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026, a seguito di un controllo di vigili del fuoco, polizia municipale, ispettorato del lavoro e dipartimento di prevenzione dell'Asl, è stato chiuso il Jazz Club. Il locale, in via Nuova de Caccini, e' un luogo simbolo nella scena musicale fiorentina. Le forze dell'ordine hanno riscontrato gravi criticità. Oltre alla presenza di lavoratori al nero, 6 su 10, e di «infestanti vivi», contestati problemi di sicurezza relativi proprio al mancato rispetto dei limiti di capienza.

