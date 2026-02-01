Fiorentina su Rugani | braccio di ferro con la Juventus

La Fiorentina insiste per Rugani e cerca di convincere la Juventus a cedere il difensore. Nei giorni scorsi sono stati avviati i primi contatti, ma ancora non si trova un accordo sulla formula. La trattativa resta aperta, con i Viola determinati a rinforzare la linea difensiva.

Scatto deciso della Fiorentina per il centro della difesa. Nelle ultime ore il nome in cima alla lista è Daniele Rugani: contatti in corso con la Juventus, ma la formula divide. Da Firenze spingono per un prestito secco per coprire l’emergenza immediata. Da Torino, invece, la posizione è rigida: apertura solo con obbligo di riscatto inserito. È braccio di ferro sul rettilineo finale, con poche ore per trovare l’incastro. La sensazione è che la Viola, a corto di alternative, possa essere costretta a cedere alle condizioni bianconere pur di chiudere. Sullo sfondo resta la Lazio, ma senza l’uscita di Alessio Romagnoli non è previsto l’affondo.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Fiorentina Juventus

A Pietralata, a Roma, continuano le discussioni tra le autorità e la Soprintendenza riguardo ai lavori di scavo per il nuovo stadio.

La Juventus continua a negoziare con il Crystal Palace per il trasferimento di Mateta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiorentina Juventus

Argomenti discussi: Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è Marianucci; Rugani Lazio, anche la Fiorentina segue il difensore bianconero! Le ultimissime.

Fiorentina, tutto su Rugani: il nodo con la Juventus è sulla formulaLa Fiorentina è pronta a tentare l’affondo per Daniele Rugani, con l’obiettivo di rinforzare sul mercato il reparto difensivo. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere ... firenzeviola.it

Mossa Fiorentina: tentativo per RuganiFIRENZE - La Fiorentina ci prova per Daniele Rugani. La priorità dei viola è di inserire un nuovo difensore centrale, per questo tra i nomi last minute è emerso quello del classe 1994 juventino. Parat ... corrieredellosport.it

#Rugani, sondaggio Lazio, nei giorni scorsi ci aveva provato la Fiorentina. - facebook.com facebook

Esclusiva: #Rugani, sondaggio #Lazio, nei giorni scorsi ci aveva provato la #Fiorentina. Per i biancocelesti c’è sempre l’opzione Diogo #Leite x.com