Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Attesa per il difensore Fortini al dentro o fuori

La Fiorentina si prepara a chiudere il mercato con un colpo di scena. Nei prossimi giorni, il club attende risposte definitive sul futuro del difensore e su eventuali acquisti. L’ambiente viola è in fermento, con i tifosi pronti a scoprire se Fortini resterà in maglia viola o farà le valigie. La squadra sta monitorando le ultime opportunità, mentre la dirigenza lavora sotto pressione per chiudere le trattative prima della scadenza.

Firenze, 1 febbraio 2026 - Il conto alla rovescia del mercato invernale è agli sgoccioli e in casa Fiorentina le prossime ore saranno decisive su più fronti. La priorità resta la difesa, reparto sul quale il club viola lavora fin dall’inizio della sessione, mentre prende sempre meno corpo l’ipotesi di un rinforzo a centrocampo. Il nome più ambizioso rimane quello di Radu Dragusin. Una pista che fino a poche settimane fa sembrava irrealizzabile, ma che ora – pur restando complessa – non è più del tutto fuori portata. Il centrale rumeno, finito ai margini delle rotazioni e reduce da un serio infortunio al ginocchio, ha bisogno di continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

