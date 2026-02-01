Fiorentina fatta per Rugani dalla Juve | c’è anche il sì del calciatore In arrivo Zappa dal Cagliari con Fortini alla Roma

La Fiorentina ha chiuso l’accordo per Rugani con la Juventus. Il calciatore ha dato il suo assenso dopo una prima esitazione. In arrivo anche Zappa dal Cagliari, mentre Fortini si sposta alla Roma. La trattativa è ormai definita, i dettagli sono stati messi a punto nelle ultime ore.

FIRENZE – La Fiorentina sta spingendo per il possibile arrivo a Firenze dell’esterno destro difensivo Zappa dal Cagliari, con la contestuale cessione di Fortini alla Roma. In entrata accordo fra Fiorentina e Juventus per il prestito di Rugani, si attende il sì del giocatore. Che sembra titubante per il trasferimento in una squadra che sta lottando per la salvezza. Da valutare, nei prossimi giorni le condizioni di Fabio Parisi, subentrato nella ripresa della gara contro i partenopei allenati da Antonio Conte e poi infortunatosi, tanto da finire la gara zoppicando vistosamente. Lo stesso Parisi era reduce da uno stop accusato esattamente due settimane fa a Bologna quando aveva rimediato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Rugani sta prendendo forma.

