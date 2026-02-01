Finanziamenti Simest per partecipazione a fiere internazionali anche in Italia

Simest annuncia nuovi finanziamenti per le piccole e medie imprese che vogliono partecipare a fiere internazionali, anche in Italia. La misura copre le spese per gli stand, l’allestimento e i materiali promozionali. Le aziende interessate possono ora contare su un aiuto concreto per aumentare la loro presenza sui mercati esteri.

Simest supporta le Pmi che vogliono partecipare a fiere internazionali. Il finanziamento copre spese di stand, allestimento e materiali promozionali. È a tasso agevolato e può prevedere contributo a fondo perduto fino al 50%. Permette di promuovere prodotti e servizi senza incidere sul cash flow. Serve predisporre preventivi e documentazione dettagliata. La richiesta avviene tramite portale Simest o banche convenzionate. I fondi aumentano la visibilità internazionale dell’azienda. Consentono di stabilire contatti commerciali mirati. La partecipazione a fiere diventa più accessibile e sicura. Questo strumento favorisce l’espansione nei mercati esteri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Simest Fiere

IT-EX è un nuovo evento fieristico internazionale che, a partire dal 2024, mira a rafforzare la presenza delle fiere italiane sui mercati globali.

Arezzo Fiere e Congressi propone un calendario ricco di eventi nazionali e internazionali nel primo semestre del 2026, offrendo opportunità di networking e crescita nel settore fieristico.

Ultime notizie su Simest Fiere

