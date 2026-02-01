Finale Alcaraz-Djokovic oggi sarà trasmessa in chiaro?

Oggi alle 9 del mattino, in Australia, si gioca la finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Dopo due partite durissime in semifinale, i due tennisti si sfidano per il titolo. La partita sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo, e molto appassionati sono pronti a seguire l’ultimo atto di questa edizione.

È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp, ha superato Alexander Zverev in cinque set, stringendo i denti nonostante i crampi, mentre il serbo, attuale numero quattro del mondo, ha avuto la meglio su Jannik Sinner in quattro parziali. Comunque vada, sarà una finale destinata a entrare nella storia. In caso di vittoria, Alcaraz diventerebbe il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam, cioè la conquista di tutti e quattro i tornei Major in carriera.

La finale degli Australian Open 2026 ha preso una piega inaspettata.

La finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic si gioca domenica alle 9.

Alcaraz e Djokovic regalano SPETTACOLO

