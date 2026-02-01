Fiera di San Valentino a Castelbaldo 2026

La Fiera di San Valentino a Castelbaldo torna dal 7 al 15 febbraio 2026. Per quasi una settimana, il paese si trasforma in un grande palcoscenico con mostre, spettacoli e attrazioni per tutte le età. Non mancherà il luna park, la gastronomia e la musica, mentre i carri allegorici portano colore e allegria in strada. Alla fine, la tradizionale lotteria chiude l’evento, regalando qualche sorpresa ai partecipanti.

Dal 7 al 15 febbraio torna la storica fiera con mostre, spettacoli, luna park, gastronomia, musica, teatro, carri allegorici e la tradizionale lotteria finale. Castelbaldo si prepara a festeggiare San Valentino con l'edizione 2026 della sua storica fiera, in programma dal 7 al 15 febbraio. Un calendario ricchissimo di appuntamenti che unisce tradizione, cultura, divertimento e momenti per tutta la famiglia, tra mostre, spettacoli, luna park, stand gastronomici, musica dal vivo e la grande estrazione della lotteria.

La Fiera di San Sebastiano 2026 si svolgerà a Rapallo domenica 25 gennaio.

Sabato 14 febbraio, all'hotel Bristol di Vietri sul Mare, si terrà una notte romantica per San Valentino 2026.

