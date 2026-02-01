Fiera di San Valentino a Castelbaldo 2026
La Fiera di San Valentino a Castelbaldo torna dal 7 al 15 febbraio 2026. Per quasi una settimana, il paese si trasforma in un grande palcoscenico con mostre, spettacoli e attrazioni per tutte le età. Non mancherà il luna park, la gastronomia e la musica, mentre i carri allegorici portano colore e allegria in strada. Alla fine, la tradizionale lotteria chiude l’evento, regalando qualche sorpresa ai partecipanti.
C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Dal 7 al 15 febbraio torna la storica fiera con mostre, spettacoli, luna park, gastronomia, musica, teatro, carri allegorici e la tradizionale lotteria finale. Castelbaldo si prepara a festeggiare San Valentino con l’edizione 2026 della sua storica fiera, in programma dal 7 al 15 febbraio. Un calendario ricchissimo di appuntamenti che unisce tradizione, cultura, divertimento e momenti per tutta la famiglia, tra mostre, spettacoli, luna park, stand gastronomici, musica dal vivo e la grande estrazione della lotteria.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su San Valentino Castelbaldo
Fiera di San Sebastiano 2026: appuntamento a Rapallo con prodotti tipici, artigianato e intrattenimento
La Fiera di San Sebastiano 2026 si svolgerà a Rapallo domenica 25 gennaio.
Sabato 14 febbraio San Valentino 2026 all'hotel Bristol di Vietri
Sabato 14 febbraio, all'hotel Bristol di Vietri sul Mare, si terrà una notte romantica per San Valentino 2026.
Ultime notizie su San Valentino Castelbaldo
Argomenti discussi: Fiera di San Valentino, appuntamento domenica 8 febbraio; Fiera di San Valentino a Pozzoleone; SAN VALENTINO SU BICI STORICHE; Oltre 300 eventi per San Valentino. Fioccano le prenotazioni.
Bussolengo, fiera di San Valentino: premi a poeti e aziende iconicheFiera di San Valentino, Bussolengo celebra le sue radici e il talento e prepara premi per le attività storiche e i poeti dell'amore ... veronaoggi.it
San Valentino in Lombardia: 3 weekend romantici (e la strategia anti-traffico per evitare la trappola del 15 febbraio)San Valentino 2026 cade di sabato, regalando ai lombardi un weekend perfetto (14-15 febbraio) per una fuga d'amore. Ma chi vive a Milano o in regione sa ... quibrescia.it
La borsa a cuore è l'accessorio più cute da indossare (o da regalare) in vista di San Valentino https://vogueitalia.visitlink.me/yAwSzD - facebook.com facebook
San Valentino con meno di 20 euro: le idee regalo per lui e lei x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.