Fico condanna l’aggressione a Torino | La violenza non trova giustificazione

Fico condanna senza mezzi termini l’aggressione avvenuta a Torino a un poliziotto. “La violenza non trova giustificazione”, dice, e chiede di condannare subito l’episodio. La situazione ha scatenato reazioni e richieste di maggiore attenzione alle forze dell’ordine.

"L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un poliziotto è un fatto grave che va stigmatizzato con fermezza." Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha commentato l'aggressione avvenuta durante una manifestazione, in cui un agente di polizia è stato colpito e ferito. "Non possiamo tollerare alcuna forma di violenza," ha proseguito Fico, "perché la violenza non è mai una risposta e non può trovare spazio in una società che crede nella giustizia sociale e nella convivenza civile. Difendere chi ogni giorno opera per garantire sicurezza, legalità e diritti significa proteggere i valori su cui si fonda la nostra democrazia".🔗 Leggi su Avellinotoday.it

