Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic in quattro set, diventando il più giovane a completare il Career Grand Slam. Il serbo ha ammesso: «Leggendario». Djokovic ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine ha dovuto cedere il passo al talento emergente, che ha portato a casa il primo Slam mancante nella sua carriera.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) I possedimenti australiani di Jannik Sinner passano di mano. Il nuovo signore e padrone del regno down under è il suo alter ego smanicato, allegro, leggero. A 22 anni e 272 giorni Carlos Alcaraz si annette il primo Australian Open della collezione privata battendo in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) il serial killer che di titoli di Melbourne se ne è messi in tasca dieci, Novak Djokovic, il 39enne che dopo la fiammata iniziale perde progressivamente vigore. L’impresa, a cascata, ne vale a Ercolino un’altra, addirittura più prestigiosa: vincendo il settimo Slam diventa il più giovane tennista della storia, il nono in totale, a conquistare tutti e quattro i Major. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Fenomenale Alcaraz: batte Djokovic in 4 set, è il più giovane a completare il Career Grand Slam. Il serbo: «Leggendario»

Alcaraz conquista il suo primo titolo del Grand Slam battendo Djokovic in finale.

Carlos Alcaraz ha raggiunto un traguardo che pochi nel tennis sono riusciti a conquistare.

Alcaraz batte Djokovic in 4 set (2-6 6-2 6-3 7-5) e vince gli Australian Open. Era l'ultimo Slam che gli mancavaDjokovic e Alcaraz si sono sfidati 10 volte in carriera, con il serbo avanti 5-4 nel conto degli scontri diretti. Nell'ultimo incontro però, in semifinale agli US Open, lo spagnolo ha avuto la meglio ... ilgazzettino.it

Australian Open, Alcaraz storico: batte Djokovic e diviene il più giovane a completare il Carreer Grand SlamTennis - Australian Open | Il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz reagisce a una partenza poderosa di Novak Djokovic e completa il cerchio nei tornei dello Slam ... ubitennis.com

Alcaraz è un giocatore davvero fenomenale. Come è riuscito a rimanere in campo tirando vincenti da fermo è stato notevole. Però la domanda è molto semplice: erano o non erano crampi - facebook.com facebook

ALCARAZ LA CHIUDE COSÌ Dopo quasi 5 ore e mezza di partita, Carlos la chiude in tuffo e si regala la quarta finale slam consecutiva, la prima agli Australian Open "Un fenomeno che ha dimostrato di essere fenomeno" #EurosportTennis #Alcaraz x.com