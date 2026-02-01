Federico II usava i bambini come cavie per scoprire la lingua di Dio? La verità sulla bufala più inquietante di sempre

Una notizia inquietante sta circolando sulla figura di Federico II di Svevia. Alcuni sostengono che il sovrano usasse i bambini come cavie per scoprire la lingua di Dio. Ma si tratta davvero di una verità o di una bufala? Per ora, non ci sono prove concrete e molti storici la considerano una leggenda senza fondamento. Federico II, noto anche come lo Stupor Mundi, era un uomo che preferiva la scienza e la cultura alla guerra e alla violenza.

Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi (lo stupore del mondo), non era un sovrano comune. In un’epoca di spade e crociate, lui preferiva la scienza, la poesia e l’osservazione della natura. Eppure, un’ombra terribile grava sulla sua memoria: l’accusa di aver condotto esperimenti crudeli su dei neonati. Secondo la leggenda, l’imperatore voleva scoprire quale fosse la “lingua madre” dell’umanità, quella parlata da Adamo ed Eva, e per farlo avrebbe ordinato di crescere dei bambini nel silenzio assoluto. libri antichi con copertina verde (fonte: Unsplash) L’esperimento si basava su una teoria scientifica (per l’epoca): se un essere umano cresce senza mai sentire una parola, finirà per parlare spontaneamente la lingua naturale infusa da Dio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Federico II usava i bambini come cavie per scoprire la lingua di Dio? La verità sulla bufala più inquietante di sempre Approfondimenti su Federico II di Svevia Occhi sulla Luna, la missione Artemis II sempre più vicina: chi sono gli astronauti che faranno la storia Occhi sulla Luna, la missione Artemis II si avvicina. "Un Natale da Indossare", l'iniziativa UNICEF Campania per i bambini del Policlinico della Federico II Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nome nuovo per il centrocampo del Bari. Si tratta di Federico Artioli, 24enne in forza al Mantova. In corso la trattativa. Sul mercato, l’obiettivo è provare a chiudere due difensori e almeno un centrocampista, più un giocatore offensivo. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.