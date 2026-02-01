Dopo le violenze di ieri a Torino, Fratelli d’Italia chiede alla magistratura e ai politici di indagare sui responsabili degli scontri, definendoli teppisti rossi e accusandoli di tentato omicidio. La città si è svegliata con un clima teso, mentre le immagini di guerriglia urbana hanno mostrato una città divisa e in allerta. La politica si scontra ancora di più, e il governo non nasconde la sua rabbia per quanto accaduto.

Torino non è stata un incidente, ma un segnale. All’indomani della guerriglia urbana e degli scontri che hanno trasformato la città in un campo di battaglia, il solco tra il Governo e le opposizioni si fa incolmabile. Da una parte, la fermezza di chi chiede tutele per gli agenti aggrediti; dall’altra, l’ambiguità di un centrosinistra che condanna a parole ma sfila fianco a fianco con chi, quel sangue, lo ha versato. Scontri a Torino: il day after dalla piazza di sangue alle aule della politica. «Tentato omicidio, non semplici violenze» La reazione di Fratelli d’Italia è immediata e durissima. I capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno chiesto ufficialmente che il ministro Piantedosi riferisca d’urgenza in Parlamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - FdI inchioda la sinistra. L’appello a magistratura e politici dem: “Indagate i teppisti rossi per tentato omicidio”

Approfondimenti su Torino Scontri

Questa mattina, il premier Giorgia Meloni è andata all’ospedale Le Molinette di Torino per visitare Alessandro Calista, uno degli agenti feriti negli scontri di ieri durante il corteo pro-Askatasuna.

Ultime notizie su Torino Scontri

