FC 26 SBC Kika Nazareth | Il Talento Versatile del Barcellona

La giovane calciatrice del Barcellona, Kika Nazareth, si prepara a mostrare tutto il suo talento nella nuova sfida creazione rosa. La sua presenza nel club e le sue doti stanno attirando l’attenzione di tutti, mentre si punta a valorizzare le future stelle del calcio femminile.

Le Stelle del Futuro continuano a brillare con una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Kika Nazareth. La giovane stella portoghese del Barcellona riceve una carta da 88 GEN estremamente tecnica e versatile, capace di ricoprire quasi ogni ruolo offensivo e di centrocampo. Analisi della Carta. Kika Nazareth è una giocatrice “totale”. Con 90 di Velocità e 90 di Dribbling, uniti alle 5 stelle Mosse Abilità, è un incubo per le difese avversarie. Ruoli PLUS PLUS (++): ASES: Ala o Attaccante Interno.. ATT: Falso 9.. CC: Mezzala. Statistiche chiave: Oltre al dribbling, vanta 88 di Tiro e 88 di Passaggio, rendendola perfetta sia come finalizzatrice che come rifinitrice. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

Approfondimenti su Kika Nazareth

