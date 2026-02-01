Fazioni in conflitto a Cosenza | Rifondazione attacca il sindaco Caruso per gestione comunale e mancato dialogo politico

A Cosenza, il Partito di Rifondazione Comunista critica apertamente il sindaco Franz Caruso e la sua giunta. La tensione tra le fazioni si fa più forte, con accuse di cattiva gestione e poca disponibilità al dialogo politico. La situazione resta calda e nessuno sembra disposto a fare passi indietro.

A Cosenza, la tensione politica ha raggiunto un nuovo livello di intensità con un attacco diretto del Partito di Rifondazione Comunista al sindaco Franz Caruso e alla sua giunta. L’azione, annunciata in una nota ufficiale, è frutto di un crescente malcontento verso la gestione amministrativa del capoluogo calabrese. I dirigenti locali del partito, guidati dal segretario provinciale Gianmaria Milicchio e dal componente del comitato politico Delio Di Blasi, denunciano un’evoluzione della governance comunale che ha perso di vista le esigenze reali dei cittadini. Secondo Rifondazione, l’amministrazione guidata da Caruso si è trasformata in un luogo di manovre interne, dove le decisioni non emergono da un dibattito condiviso con la società civile, ma da alleanze strategiche e rimpasti di incarichi dettati da logiche di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

