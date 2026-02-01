Faux fur mania | la pelliccia eco di Giulia Salemi è il capo dell’inverno da sfoggiare anche in versione extra long

La moda si accende con la pelliccia eco di Giulia Salemi. La influencer ha appena mostrato il suo nuovo cappotto, un modello extra long che sta facendo impazzire le fashioniste. È un capo che spicca per stile e sostenibilità, perfetto per affrontare l’inverno 2026 senza rinunciare alla tendenza. Le strade si riempiono di chi cerca un look caldo e alla moda, senza sensi di colpa. Con questa scelta, Salemi dimostra ancora una volta come la moda possa essere elegante e rispettosa dell’ambiente.

C'è un capo che più di tutti racconta l'inverno 2026 e il modo in cui la moda sta cambiando: la pelliccia eco. Morbida, scenografica, avvolgente, la faux fur è tornata al centro della scena come simbolo di un'eleganza moderna. A renderla ancora più desiderabile ci pensano icone fashion come Giulia Salemi, che l'ha trasformata nel suo alleato preferito per look invernali sofisticati, glam e super femminili, dimostrando come questo capo possa diventare protagonista tanto di outfit quotidiani quanto di mise da sera. Visualizza questo post su Instagram La nuova pelliccia ecologica non ha nulla da invidiare a quella tradizionale: i materiali sono sempre più curati, i volumi studiati per valorizzare la silhouette e le lunghezze, soprattutto quelle extra long, regalano un impatto visivo immediato.

