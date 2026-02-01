Oggi l’Atalanta scende in campo contro il Como al Sinigaglia. La squadra cerca una vittoria importante per avvicinarsi ai tifosi e mantenere vive le speranze europee. Senza Ademola Lookman, che non è stato convocato, la Dea si affida al talento di Raspadori e al resto del gruppo. La cessione di Lookman all’Atletico Madrid sembra ormai vicina e questa partita potrebbe essere la sua ultima in maglia nerazzurra.

L’Atalanta cerca oggi al Sinigaglia un successo per avvicinarsi al Como, a +5 nella corsa europea. Dea senza Ademola Lookman non convocato, in accordo tra società e staff, per via della sempre più probabile cessione all’Atletico Madrid. Che nella serata di ieri avrebbe superato il Fenerbahce. I turchi erano intenzionati a mettere sul piatto 40 milioni per l’Atalanta e un ingaggio annuale da 7 milioni per il giocatore, pur di portarlo subito sul Bosforo. Ma non ci sarebbero state le garanzie finanziarie richieste. E così su Lookman è piombato l’Atletico Madrid, muovendosi sotto traccia, grazie anche agli ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra dopo gli affari recenti per Musso, Ruggeri e Raspadori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fattore Raspadori. L'Atalanta gioca il Jack. Lookman, c'è l'Atletico

L'attenzione si concentra sul “colpo” Raspadori, con il supporto di Scamacca e Lookman, e sull'appeal dell'Atalanta.

L’Atalanta ha annunciato l’ingresso in squadra di Giacomo Raspadori, attaccante classe 1998 acquistato dall’Atletico Madrid per 25 milioni di euro.

