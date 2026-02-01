Famiglie evacuate crolli e frane | gli effetti del maltempo su Messina e provincia

Il maltempo ha portato i primi danni a Messina e provincia. Da ieri sera, le piogge intense hanno causato crolli e frane. A Ritiro, due famiglie sono state evacuate dopo che una frana ha interessato una collinetta vicino alle loro case. La situazione resta critica e le autorità monitorano costantemente la zona.

A Ritiro uno smottamento ha comportato l'allontanamento di alcune persone. Muro pericolante a Sant'Agata: chiusa la Statale 113 Si contano i primi danni causati dal maltempo che sta flagellando Messina e provincia da ieri sera. A Ritiro due famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni dopo una frana di una collinetta. L'area è stata chiusa al transito dopo l'intervento di polizia municipale e protezione civile. In particolare una palazzina di due piani risulta lesionata a causa del cedimento. In corso i rilievi dei vigili del fuoco. Sul posto anche il presidente della quinta circoscrizione Raffaele Verso.🔗 Leggi su Messinatoday.it

