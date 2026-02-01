Martedì sera alle 21.15 si terrà un incontro nel salone parrocchiale di Montale. L’evento si intitola “Famiglia e scuola fianco a fianco” e punta a rafforzare il rapporto tra genitori e insegnanti. È un’occasione per discutere di come lavorare insieme per il bene dei ragazzi.

"Scuola e famiglia, insieme per far crescere" è il titolo dell’incontro in programma martedì prossimo 3 febbraio, alle ore 21,15 nel salone parrocchiale di Montale. E’ il primo incontro di un ciclo di serate che, come è avvenuto nello scorso anno, sono promosse della Propositura di Montale in collaborazione con altre associazioni sui temi legati all’educazione e più in generale al vivere civile. L’anno scorso gli incontri hanno avuto una notevole partecipazione di pubblico e questo interesse dimostrato dalla popolazione ha indotto il proposto don Paolo Firindelli (in foto) a riproporre l’iniziativa, mantenendo lo stesso titolo " EduCare " che richiama al contempo la questione dell’educare e il motto "I care" della scuola di Barbiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

