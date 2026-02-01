Il sindaco di Monza si è opposto duramente a Lenin, chiedendo di non uccidere i padroni. È il 1928, e mentre una delegazione socialista partecipa al III Congresso dell’Internazionale Comunista a Mosca, il primo cittadino si schiera contro le politiche più dure del regime sovietico. La sua voce si fa sentire in un momento di grande tensione tra le diverse anime del movimento socialista.

Anno 1928. Una delegazione socialista partecipa al III Congresso dell’Internazionale Comunista a Mosca. Fra loro ci sono anche un brianzolo, Ezio Riboldi, primo sindaco socialista di Monza, e il collega Costantino Lazzari. Lenin incita a occupare le fabbriche, ma suscita la risposta poco convinta dei suoi interlocutori: "Sì, l’idea è giusta, ma poi. che ne facciamo degli industriali?". Al che Lenin, sorridendo, avrebbe replicato: "Liquidateli!". E i visitatori, con bonaria ironia, tagliano corto in dialetto: "Ma scior Lenin, nun milanes semm brava gent!" Aneddoti spassosi, ma anche serissimi, sono raccolti in una storia del lavoro in Brianza e in filigrana d’Italia appena vergata da un sindacalista della Cgil, il muggiorese Matteo Casiraghi, nel suo libro “Una lunga storia – Il lavoro in movimento” (su Amazon: 18 euro cartacei, 5 su Kindle). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fame, miseria e cappelli. E il sindaco di Monza si ribellò a Lenin: non uccidiamo i padroni

Approfondimenti su Monza Sindaco

L'episodio riguardante la rimozione del centro sociale Askatasuna da corso Regina Margherita ha suscitato reazioni di protesta da parte della sinistra radicale torinese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Monza Sindaco

Argomenti discussi: Fame, miseria e cappelli. E il sindaco di Monza si ribellò a Lenin: non uccidiamo i padroni; Predappio, in scena la storia del Passatore.

Travestimenti, fame e sogni. Maresca firma ’Miseria e nobiltà’Una commedia di travestimenti, fame e sogni, in cui l’ironia e la disperazione si intrecciano fino a diventare poesia popolare.... Una commedia di travestimenti, fame e sogni, in cui l’ironia e la ... lanazione.it

In uscita questo mese, Ken il Guerriero DD è la divertente parodia dell’iconico Hokuto no Ken, celebre manga da poco ristampato da Panini ambientato in un mondo post-apocalittico, tra fame, miseria e lotta per la vita. Kajio, l'autore di questa nuova opera, rib - facebook.com facebook