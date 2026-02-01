Fabregas elogia la prestazione del Como ma chiede maggiore intensità per il prossimo impegno

Il tecnico Juan Carlos Fabregas ha lodato la prestazione del Como, che ha portato a un risultato positivo in campo. Tuttavia, ha chiesto ai suoi giocatori di aumentare l’intensità per l’impegno di domenica prossima. Il coach ha insistito sulla necessità di migliorare l’approccio, puntando a una squadra più aggressiva e determinata in vista delle sfide future.

Il Como ha ottenuto un risultato positivo in campo, ma l’analisi del tecnico, Juan Carlos Fabregas, si è concentrata non solo sulle prestazioni sul campo, ma anche sulle prospettive future. Dopo la partita, il coach ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva della squadra, riconoscendo un’ottima organizzazione difensiva e una reazione collettiva che ha permesso di tenere testa a un avversario di livello. Il risultato, seppur non decisivo, ha dato segnali di crescita e coesione, elementi che Fabregas ha sottolineato come fondamentali per il cammino in corso. Tuttavia, non si è accontentato del livello raggiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Como di Cesc Fabregas si distingue non solo per il buon calcio, ma anche per la sua efficacia in campo.

