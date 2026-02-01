Stasera Fabio Fazio intervista Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato dopo 423 giorni di prigionia a Caracas. L’ospitata va in onda durante l’appuntamento domenicale di Che Tempo Che Fa, alle 19 in diretta. Trentini racconta i momenti difficili della detenzione e il ritorno in Italia. La sua storia ha tenuto col fiato sospeso molti spettatori nelle ultime settimane.

Fabio Fazio, dopo l’ospitata della scorsa settimana di Noah Wyle, torna oggi, domenica 1° febbraio, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in diretta dalle 19.30 sul Nove. Anticipazioni e ospiti del 1° febbraio 2026. Sarà ospite in studio il cooperante umanitario Alberto Trentini, liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, mentre si trovava in Venezuela con la ONG internazionale Humanity & Inclusion. Domani, domenica 1 febbraio, a @chetempochefa #ctcf pic.twitter.comUsvSYUI51l — Fabio Fazio (@fabfazio) January 31, 2026 Presenti anche Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata Lavoreremo da grandi; Geolier, fresco d’uscita con l’album Tutto è possibile, certificato disco d’oro a solo una settimana dal debutto, e protagonista di un tour negli stadi dal prossimo giugno; e Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di Only Fun – Comico Show, in onda dal 5 febbraio tutti i giovedì in prima serata sul Nove. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fabio Fazio ospita stasera Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo 423 giorni di detenzione a Caracas

Approfondimenti su Alberto Trentini

Alberto Trentini, cooperante italiano di 46 anni, è stato recentemente rilasciato dal carcere di El Rodeo a Caracas, in Venezuela, dopo 423 giorni di detenzione.

Alberto Trentini, cooperante umanitario originario del Lido di Venezia, è stato liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alberto Trentini

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen spiffera tutto (e De Martino trema), poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini; Che tempo che fa, stasera in tv: Geolier, Alberto Trentini e gli altri ospiti della puntata; Che Tempo Che Fa, sorpresa Noah Wyle e Noemi festeggia con Fazio: le anticipazioni; Che tempo che fa, stasera in tv: Noah Wyle, Paolo Sorrentino e gli altri ospiti della puntata.

Fabio Fazio ospita stasera Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo 423 giorni di detenzione a CaracasChe Tempo Che Fa: Fabio Fazio torna in diretta sul Nove con un'intervista in esclusiva ad Alberto Trentini. Le anticipazioni ... davidemaggio.it

Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: Alberto Trentini e gli altri ospiti della puntataUna puntata intensa di Che Tempo Che Fa quella di stasera 1° febbraio: Alberto Trentini racconta i 423 giorni di detenzione in Venezuela. Gli altri ospiti della puntata tra cinema, musica e cultura. movieplayer.it

Alberto Trentini sarà a Che tempo che fa sul Nove Domani il cooperante veneziano sarà intervistato da Fabio Fazio #fabiofazio #albertotrentini #venezuela #maduro #trentini #fazio #chetempochefa #prigionia #veneto #venezia - facebook.com facebook

Fabio Fazio e la squadra di #CTCF stasera hanno dato (l’ennesima) prova di quello che il servizio pubblico ha ormai perso: riuscire a rendere omaggio ai grandi con eleganza e coscienza. #OrnellaSenzaFine x.com