Ezio Greggio | Incontro spesso Sinner a Montecarlo Le veline? Mi gira la testa per tutte Iacchetti e Corvaglia? Non me n' ero accorto

Ezio Greggio torna in tv con Enzo Iacchetti, confermando un sodalizio che dura da oltre 30 anni. Durante un’intervista, ha raccontato di frequentare spesso Sinner a Montecarlo e di come le veline lo facciano girare la testa. Ha anche scherzato sul fatto di non aver notato Iacchetti e Corvaglia, anche se ormai sono amici da molto tempo.

Ezio Greggio torna protagonista in prima serata, in coppia con Enzo Iacchetti. Si riconferma, ancora una volta, un sodalizio artistico trentennale, che a detta dello stesso conduttore di "Striscia la notizia" si è trasformato piuttosto in una vera e propria simbiosi artistica. «Siamo legati da 32 edizioni — racconta al Corriere della Sera — siamo una coppia, ma liberi, l'ideale». Tra i due non sono mai mancati scherzi, goliardia e aneddoti diventati ormai parte della storia della tv italiana: dalla grappa fatta bere di nascosto in diretta, alle fughe strategiche dai ristoranti per lasciare il conto al collega. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ezio Greggio: «Incontro spesso Sinner a Montecarlo. Le veline? Mi gira la testa per tutte. Iacchetti e Corvaglia? Non me n'ero accorto» Approfondimenti su Ezio Greggio Incontro Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e 6 veline Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e sei veline. Striscia la notizia cambia tutto: in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, 6 veline, Maria De Filippi inviata e Alex Del Piero supereroe Striscia la notizia si evolve, passando dalla storica fascia di access prime time a un formato di varietà in prima serata. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ezio Greggio Incontro Argomenti discussi: Ezio Greggio, casa a Montecarlo con vista mare mozzafiato dalla terrazza living; Ezio Greggio, la casa a Montecarlo: terrazzo living con vista mozzafiato e salotto elegante, la dimora da sogno; Ezio Greggio: Io, D'Angelo e Has Fidanken che si addormentava in onda. Iacchetti? Non mi accorsi che si era innamorato della Corvaglia; Ezio Greggio, la casa a Montecarlo: terrazzo living con vista mozzafiato e salotto elegante, la dimora da sogno. Ezio Greggio: «Incontro spesso Sinner a Montecarlo. Le veline? Mi gira la testa per tutte. Iacchetti e Corvaglia? Non me n'ero accorto»Ezio Greggio torna protagonista in prima serata, in coppia con Enzo Iacchetti. Si riconferma, ancora una volta, un sodalizio ... msn.com Ezio Greggio: A me gira la testa per tutte le veline. Non mi accorsi di Iacchetti con la CorvagliaIl presentatore ripercorre aneddoti e scherzi di una carriera lunga quarant’anni: da Drive In a Striscia la Notizia, l’amicizia con Iacchetti, ... huffingtonpost.it #EzioGreggio parla della nuova #StriscialaNotizia e sulla vecchia rivela che… Tra un impegno e l’altro per la nuova edizione serale di Striscia la Notizia, Ezio Greggio ha rilasciato un’intervista a #IlCorrieredellaSera durante la quale ha parlato proprio di quest - facebook.com facebook Ezio Greggio: "A me gira la testa per tutte le veline. Non mi accorsi di Iacchetti con la Corvaglia" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.