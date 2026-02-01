Daniela Bello rompe il silenzio e svela le pressioni subite da Gerry Scotti. L’ex conduttrice di Mediaset degli anni Novanta ha deciso di parlare dopo le accuse fatte da Fabrizio Corona nel suo programma. Bello dice che ha subito pressioni e ora vuole dire la sua, senza filtri.

Daniela Bello, ex conduttrice televisiva e protagonista di diverse trasmissioni di Mediaset negli anni Novanta, ha deciso di rompere il silenzio dopo le accuse rivolte a Gerry Scotti da Fabrizio Corona nel suo format “Falsissimo Il Prezzo del Successo”. L’ex letterina, che ha lavorato a stretto contatto con Scotti per oltre un decennio, ha negato categoricamente l’esistenza di un presunto “sistema Gerry”, termine usato da Corona per descrivere un’organizzazione interna basata su favori e pressioni. In un post pubblicato su Instagram, Bello ha spiegato di non aver mai subito avances né comportamenti impropri da parte del conduttore, con cui ha collaborato in programmi come *La Sai L’Ultima?*, *Tutti in Piazza* e *Passaparola*. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ex concorrente di Grande Fratello svela tensioni con Scotti: "Ho subito pressioni, ora parlo per la verità"

