Europei di pallanuoto Italia travolgente | Francia ko 24-5 Setterosa in semifinale

Dopo la sconfitta contro la Grecia, l’Italia si riscatta con una vittoria schiacciante contro la Francia. Le azzurre hanno dominato la partita a Funchal, chiudendo con un punteggio di 24-5 e assicurandosi un posto in semifinale agli Europei di pallanuoto.

Prova di forza delle azzurre a Funchal: dopo il ko con la Grecia, l’Italia reagisce con una prestazione dominante contro la Francia e conquista l’accesso alle semifinali europee. Missione compiuta per il Setterosa, che supera la Francia con un netto 24-5 e si qualifica alle semifinali dei Campionati Europei di pallanuoto femminile in corso a Funchal. Una gara a senso unico, che consente all’Italia di chiudere il Gruppo E al secondo posto, alle spalle della Grecia, riscattando immediatamente la sconfitta dell’esordio nella seconda fase. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina si è conclusa la partita tra Italia e Francia agli Europei di pallanuoto femminile, con il Setterosa che conquista la semifinale.

L’Italia si qualifica per la semifinale degli Europei di pallanuoto femminile.

