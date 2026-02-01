Essence Hotels che peccato Con Catania una sconfitta

I giocatori di Essence Hotels sono usciti sconfitti dalla partita contro Catania. La squadra ha subito un punteggio di 3 a 1, con alcune assenze e poco ritmo in campo. La delusione è palpabile, e ora si pensa già alla prossima sfida.

essence hotels fano 1 sviluppo sud catania 3: Coscione 4, Tonkonoh 15, Merlo 9, Roberti 6, Ricci 3, Mengozzi 5, Iannelli (L), Galdenzi 1, Fornal 17, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi 1, Falcioni, Martini. All. Moretti. CATANIA: Pinelli 1, Cottarelli, Basic 16, Gitto, Volpe 7, Marshall 13, Caletti, Torosantucci, Balestra 8, Arinze 2, Gasparini 17, Parolari, Feri, Carbone. All. Montagnani. Arbitri: Marigliano Antonio e Giovanni Venturi Giuliano Parziali: 25-19, 22-25, 21-25, 20-25. Fano: battute vincenti 7, battute sbagliate 18, muri 12; Catania: battute vincenti 5, battute sbagliate 14, muri 12. Proprio non ci voleva.

