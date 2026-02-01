Esplosioni non confermate in diverse zone dell’Iran il governo attribuisce i rumori a incidenti tecnici

Nella notte tra il 30 gennaio e il 1º febbraio, diverse zone dell’Iran hanno sentito forti boati e visto esplosioni che ancora non sono state ufficialmente spiegate. Il governo ha detto che si tratta di incidenti tecnici, ma molti cittadini sono preoccupati e parlano di qualcosa di più grave. La notizia ha fatto il giro del paese e anche all’estero si discute su cosa stia succedendo davvero.

Nella notte tra il 30 e il 1º febbraio 2026, diverse aree dell'Iran hanno registrato forti boati seguiti da esplosioni non confermate ufficialmente, scatenando preoccupazione tra i cittadini e suscitando dibattito internazionale. Le segnalazioni sono giunte da diverse località, tra cui Bandar Abbas, una città portuale strategica nel sud del paese, nonché da zone vicine a Isfahan e Teheran. Testimonianze raccolte da fonti indipendenti e video condivisi sui social network mostrano fumi densi, edifici danneggiati e persone in fuga dalle zone colpite. Alcuni filmati, in particolare quelli provenienti da Bandar Abbas, mostrano un edificio con il tetto parzialmente crollato e macerie sparse sulle strade.

