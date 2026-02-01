Esplosione in palazzina di Adelfia | due anziani coniugi perdono la vita nel crollo di un edificio residenziale

Questa mattina, una palazzina nel centro di Adelfia è crollata improvvisamente. L’edificio è stato completamente distrutto, e purtroppo due anziani coniugi sono morti. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e le verifiche sulle cause dell’incidente.

Un violento crollo ha distrutto una palazzina residenziale nel centro di Adelfia, in provincia di Bari, provocando la morte di due anziani coniugi, entrambi ultrasettantenni. L’esplosione, avvenuta intorno alle 15.30 di venerdì pomeriggio, ha scosso l’intera zona, con l’edificio, composto da due piani e due unità abitative, che si è accartocciato in pochi istanti. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori sono giunti sul posto in pochi minuti, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. I corpi dei coniugi, identificati solo in seguito dalle autorità, sono stati recuperati tra le macerie dopo diverse ore di operazioni complesse, resa ardua dalle condizioni instabili del terreno e dalla presenza di gas ancora inquinato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

